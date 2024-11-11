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Свитолина без выступлений вернулась в топ-25: где украинки в новом рейтинге теннисисток

Фото: Элина Свитолина остается конкурентоспособной даже во время перерыва в выступлениях (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская спортсменка Элина Свитолина продемонстрировала прогресс в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее соотечественница Марта Костюк осталась первой ракеткой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Национальный лидер сохранила 18-ю позицию в свежем планетарном рейтинге. В свой актив Костюк записала 2493 зачетных балла.

Тем временем Свитолина пошла вверх на четыре ступеньки и оказалась на 23-м месте. Она набрала 1942 очка. Даяна Ястремская (33-я позиция) и Ангелина Калинина (57-я) удержались на предыдущих рубежах. Вся четверка ведущих украинских теннисисток досрочно завершила сезон.

Остается в топ-100 Юлия Стародубцева. Она не выходила на корт с конца октября, но сохранила 97-е место в классификации WTA. Стремятся составить компанию соотечественницам в первой сотне Леся Цуренко и Дарья Снигур. Первая поднялась, а вторая – на целых 17.

Наверху рейтинга обошлось без изменений. Белоруска Арина Соболенко сохранила статус первой ракетки мира, а неподалеку расположилась польская теннисистка Ига Свентек. Подтянулась к двойке лучших американка Кори Гауфф. Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь поднялась на 5-е место.

 

К слову, ранее Гауфф обыграла Чжэн в финале Итогового турнира WTA.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская