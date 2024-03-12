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Свитолина вылетела в третьем круге Индиан-Уэллса

Фото: Элина Свитолина зачехлила ракетку за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение от американки Эммы Наварро в 1/16 финала престижных соревнований в Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

BNP Paribas Open, 3-й раунд, женщины

Свитолина – Наварро – 1:2 (1:6, 6:4, 3:6)

 

Начало встречи сложилось неудачно для первой ракетки Украины. Со старта она проиграла три гейма подряд и только в четвертом смогла размочить счет. Но не больше – Наварро с еще одним брейком завершила сет всего за 24 минуты.

Тенденция продолжилась и в дебюте второй партии, когда Свитолина "горела" 0:2. Однако теперь украинка смогла организовать камбэк. Она дважды догоняла американскую теннисистку (2:2, 4:4). В решающий же момент ей удалось дожать Наварро и сравнять счет по сетам.

В решающей партии Свитолина держалась рядом с соперницей до середины сета. Но после того, как цифры на табло показали 3:3, Свитолина не смогла набрать ни одного пункта. В свою очередь Наварро с двумя брейками сумела одержать верх над украинской теннисисткой.

В следующем круге американка встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Последняя же представительница Украины на турнире – Марта Костюк – будет противостоять россиянке Анастасии Павлюченковой. Матчи состоятся 12-13 марта.

К слову, ранее Надаль передумал возвращаться на корт в Индиан-Уэллсе.

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ТеннисЭлина Свитолина