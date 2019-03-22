Світоліна і Цуренко закриватимуть ігровий день на турнірі Miami Open

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко 22 березня з другого кола почнуть виступ на турнірі WTA серії Premier Mandatory в Майамі, США. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Українки закриватимуть ігровий день на Miami Open. Цуренко зіграє п'ятим запуском проти японки Мисак Дої на восьмому корті, а Світоліна в шостому запуску зустрінеться з китаянкою Ван ЯФАН на арені Butch Buccholz.

Початок ігрового дня в Майамі заплановано на 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у другому колі турніру з боротьби вибула 18-річна українка Даяна Ястремська. У кваліфікації змагань ракетку зачохлила ще одна представниця України Катерина Козлова.