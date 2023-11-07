RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Свитолина и еще три украинки сохранили места в топ-100 мирового рейтинга теннисисток

Фото: Элина Свитолина не выходила на корт с начала сентября (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Пятеро украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной оказались в первой сотне новой версии классификации профессионалок Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летняя спортсменка сохранила статус первой ракетки Украины. Бывший третий номер мирового рейтинга набрала 1809 зачетных баллов.

Свитолина на 25-й позиции незначительно опередила соотечественницу Ангелину Калинину. Уроженка Новой Каховки записала в свой актив 1677 рейтинговых очков (27-е место). Недалеко расположились еще две украинки – Леся Цуренко (1432 пункта, 31-я ступенька) и Марта Костюк (1260, 39-я).

Зато Екатерина Байндль оказалась на грани вылета из топ-100. С момента предыдущего обновления классификации украинка потеряла 13 позиций и теперь оказалась на 99-й строчке (733 очка). Рядом с первой сотней сильнейших теннисисток Даяна Ястремская (695 баллов, 103 место) и Дарья Снигур (589, 121-е).

Главное изменение произошло во главе рейтинга WTA. Полька Ига Свентек благодаря триумфу на Итоговом турнире обошла белоруску Арину Соболенко в борьбе за первое место. В первую пятерку профессионалок также попали Кори Гауфф из США, Елена Рыбакина (Казахстан) и американка Джессика Пегула.

 

К слову, ранее Свентек разгромила Пегулу в одиночном финале WTA Finals.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марта КостюкДаяна ЯстремскаяТеннисЭлина Свитолина