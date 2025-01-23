RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Свитолина и еще две украинки выбрали турнир после Australian Open 2025

Фото: Элина Свитолина (WTA)
Автор: Андрей Костенко

Элина Свитолина, которая завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии на стадии четвертьфинала, определилась, где продолжит соревновательный год.

Вторая ракетка Украины сыграет на турнире WTA 500 в австрийском Линце. Соревнования будут проходить с 27 января по 2 февраля на хардовых покрытиях в помещении. В одиночном разряде примут участие 32 теннисистки. Призовой фонд составляет 1 064 510 долларов США.

Кроме Свитолиной, на турнир также заявились еще две отечественные теннисистки: третья и четвертая ракетки Украины - Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Свитолина войдет в число сеяных, Ястремская начнет турнир в основной сетке. А насчет Калининой полной ясности еще нет: она пока значится первой в альтернативном списке. Так что, если обойдется без отказов, стартует с квалификации.

Церемония жеребьевки турнира состоится 26 января в 14:00 по киевскому времени.

В прошлом году в Линце из украинок сыграла только Ястремская. Она в первом круге одолела "нейтральную" россиянку Эрику Андрееву, однако в следующем раунде уступила Донне Векич из Хорватии.

 

Ранее сообщили, сколько заработали Свитолина, Костюк и другие украинки на Australian Open 2025.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина СвитолинаДаяна Ястремская