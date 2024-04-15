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Свитолина и Костюк сохранили позиции, а Цуренко поднялась вверх: новый рейтинг теннисисток

Фото: Леся Цуренко стремится вернуться в топ-40 профессионалок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Элина Свитолина сохранила статус национальной первой ракетки в свежей классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Четыре ее соотечественницы попали в первую пятидесятку теннисисток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летняя украинка удержалась на 18 позиции рейтинга. В свой актив она записала 2458 зачетных баллов.

Между тем Марта Костюк набрала 1911 пунктов, что позволило ей сохранить 27 место. Недалеко расположилась и Даяна Ястремская (33-я позиция), а опытная Леся Цуренко поднялась на одну ступеньку вверх и заняла 41 место. 34-летняя теннисистка завоевала 1363 очка.

Во второй сотне рейтинга оказались еще четыре украинки. Лучшая среди них – Дария Снигирь, которая за неделю потеряла одну позицию (132-е место). Рядом с ней расположилась Юлия Стародубцева (138-е место). Тем временем Екатерина Байндль и Екатерина Завацкая – в восьмом десятке.

Тем временем в топ-10 классификации изменений не произошло. Бесспорный лидер рейтинга – Ига Свентек. Полька всерьез оторвалась от Арины Соболенко из Беларуси и американки Кори Гауфф.

 

 

К слову, ранее Зиннер возглавил список самых оплачиваемых теннисистов в первом квартале.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская