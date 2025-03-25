Свитолина и Костюк покидают Майами с прибавкой в рейтингах

WTA 1000, Miami Open, 1/8 финала

Марта Костюк - Джессика Пегула - 2:6, 3:6

Элина Свитолина - Ига Свентек - 6:7, 3:6

Костюк, стартовавшая на турнире в статусе 29-й ракетки мира, уступила 4-му номеру рейтинга - американке Джессике Пегуле. Это была четвертая встреча соперниц, украинка проиграла третье очное противостояние.

После стартовой партии Костюк попросила медицинский тайм-аут. У нее возникли трудности - вероятно, с левым бедром или тазобедренным суставом.

Во втором сете отечественная теннисистка вела 3:0, но затем уступила шесть геймов подряд, что позволило американке завершить матч в свою пользу. Игра продолжалась 1 час, 23 минуты.

Гораздо напряженнее проходила встреча Свитолиной (№22 WTA) против второй ракетки мира Иги Свёнтек из Польши. Накануне обе соперницы признавались, что ожидают тяжелый поединок. Так оно и получилось.

В первом сете украинка навязала оппонентке ожесточенную борьбу и дело дошло до тайбрейка. Однако в решающий момент Свентек оказалась более хладнокровной.

Второй сет начался с мощного рывка польской теннисистки, которая взяла четыре из первых пяти геймов. Однако Свитолиной удалось сократить разрыв до одного очка. Ключевым стал восьмой гейм: украинка уступила свою подачу, после чего Свёнтек закрепила успех, выиграв сет со счетом - 6:3. Поединок продолжался 2 часа 7 минут. Это была четвертая встреча соперниц на корте, счет стал - 3:1 в пользу польской спортсменки.

Несмотря на поражения, выход в 1/8 финала положительно сказался на личных рейтингах двух первых ракеток Украины. Костюк, которая балансировала на грани топ-30, сейчас в Live-версии поднялась на 22-ю строчку. А Свитолина после обновления мирового реестра вернется в топ-20 - она будет 18-й. На этой неделе WTA не обновляла рейтинги, ожидая завершения турнира в Майами.