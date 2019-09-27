Світоліна і Ястремська дізналися перших суперниць на турнірі в Пекіні

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська дізналися імена своїх перших суперниць на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) категорії Premier Mandatory в Пекіні, Китай. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Третя ракетка світу в першому колі зустрінеться з Анастасією Севастовою (WTA 19). У 2013 році українка обігравала представницю Латвії на ґрунті в Калі, але минулого сезону поступилася їй в четвертому колі US Open.

Ястремська, яка третій тиждень поспіль оновлює особистий рекорд в рейтингу WTA, в стартовому матчі зіграє проти Каролін Гарсії (№30). У травні українська тенісистка перемогла француженку в фіналі ґрунтового турніру в Страсбурзі.

Раніше сьогодні в фінал кваліфікації вийшла Катерина Козлова. Для перемоги над китаянкою Гао Сіньюй українці знадобилося півтори години і два сети - 6:3, 6:1.

У фіналі відбору українка Катерина з 70 ракеткою світу Дженніфер Брейді. У 2018 році американка обіграла її на Вімблдоні в трьох сетах і в тому ж сезоні знялася з їх майбутнього поєдинку в Гуанчжоу.

Змагання China Open пройдуть з 28 вересня по 6 жовтня.