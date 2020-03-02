Світоліна і Ястремська зберегли позиції в рейтингу WTA

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська зберегли свої позиції в оновленому за 2 березня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на сайті організації.

Перша ракетка України залишилася на сьомій позиції у списку світової класифікації. Минулого тижня українка програла американці Аманді Анісімовій в другому раунді турніру в Досі.

Друга ракетка України покинула цей же турнір на стадії 1/8 фіналу і зберегла 25 місце.

На три рядки поліпшила своє становище Катерина Козлова - 96 позиція, на одну сходинку піднялася Катаріна Завацька - 105. Значно покращила позицію в світовому рейтингу Катерина Бондаренко. Українка додала відразу 90 позицій і тепер займає 404 місце.

Скрін зі сторінки wtatennis.com/rankings/singles

Лідирує в жіночому рейтингу представниця Австралії Ешлі Барті. На другій позиції йде румунка Симона Халеп, третє місце у Кароліни Плішкова з Чехії.

На поточному тижні три українки стартують в одиночному розряді турніру в Монтеррей - Еліна Світоліна, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.