Світоліна і Ястремська відкриють ігровий день на Вімблдоні

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська відкриватимуть ігровий день четвертого кола на Вімблдоні. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Перша ракетка України вийде на корт №3 проти хорватської тенісистки Петри Мартич. Їх поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.

19-річна українська тенісистка відкриє ігровий день на корті №18. Її суперниця - китаянка Чжан Шуай, їх поєдинок також стартує о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що обидві тенісистки боротимуться за свій перший чвертьфінал на Вімблдоні.

Нагадаємо, Леся Цуренко і Катерина Козлова покинули Вімблдон після першого кола.