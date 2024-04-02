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Свитолина, Ястремская и еще две украинки на старте Charleston Open: кто в соперниках

Фото: Даяна Ястремская первой из украинок выйдет на корт (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Четверка ведущих украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной стартуют на турнире серии WTA 500 в американском штате Южная Каролина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Первая ракетка Украины получила седьмой номер посева и начнет выступления во втором раунде соревнований. Там ее соперницей будет бывшая россиянка Дарья Сэвилл, с 2015 года представляющая Австралию. Матч Свитолиной запланирован на вечер 3 апреля.

Во вторник, 2 апреля, выступления в Чарльстоне начнет Даяна Ястремская. Украинка получила 13-й номер посева и в 1/16 финала встретится с Магдой Линетт. Полячка в первом круге одолела хорватку Мартич (6:3, 6:4).

Самая сильная оппонентка пока досталась Ангелине Калининой. Во втором круге Charleston Open будет противостоять бывшей первой ракетке мира Каролин Возняцки. Датская теннисистка получила уайлд-кард от организаторов и в первом раунде обыграла американку Кесслер (6:0, 6:1).

К двум сузился круг потенциальных оппоненток Леси Цуренко. Опытная украинка узнает соперницу по итогам противостояния австралиек – Арины Родионовой (уроженка Тамбова) и Астры Шармы. Они выйдут на грунтовый корт вечером 2 апреля.

Календарь матчей украинских теннисисток на Charleston Open-2024 (время киевское):

  • Линетт – Ястремская, 2 апреля, не раньше 22:30
  • Возняцки – Калинина, 3 апреля, не ранее 17:00
  • Цуренко – Родионова/Шарма, 3 апреля, не раньше 17:00
  • Свитолина – Сэвилл, 3 апреля, не ранее 17:00

 

Турнир в Южной Каролине продлится до 7 апреля. Общий призовой фонд соревнований составил свыше 922 тысяч долларов. В прошлом году среди украинок на Charleston Open лучше всгео выступила Цуренко, которая во втором круге проиграла будущей триумфаторке Онс Жабер из Туниса.

К слову, ранее Свитолина сохранила положение в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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ТеннисЭлина СвитолинаДаяна Ястремская