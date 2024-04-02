Свитолина, Ястремская и еще две украинки на старте Charleston Open: кто в соперниках

Четверка ведущих украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной стартуют на турнире серии WTA 500 в американском штате Южная Каролина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Первая ракетка Украины получила седьмой номер посева и начнет выступления во втором раунде соревнований. Там ее соперницей будет бывшая россиянка Дарья Сэвилл, с 2015 года представляющая Австралию. Матч Свитолиной запланирован на вечер 3 апреля.
Во вторник, 2 апреля, выступления в Чарльстоне начнет Даяна Ястремская. Украинка получила 13-й номер посева и в 1/16 финала встретится с Магдой Линетт. Полячка в первом круге одолела хорватку Мартич (6:3, 6:4).
Самая сильная оппонентка пока досталась Ангелине Калининой. Во втором круге Charleston Open будет противостоять бывшей первой ракетке мира Каролин Возняцки. Датская теннисистка получила уайлд-кард от организаторов и в первом раунде обыграла американку Кесслер (6:0, 6:1).
К двум сузился круг потенциальных оппоненток Леси Цуренко. Опытная украинка узнает соперницу по итогам противостояния австралиек – Арины Родионовой (уроженка Тамбова) и Астры Шармы. Они выйдут на грунтовый корт вечером 2 апреля.
Календарь матчей украинских теннисисток на Charleston Open-2024 (время киевское):
Турнир в Южной Каролине продлится до 7 апреля. Общий призовой фонд соревнований составил свыше 922 тысяч долларов. В прошлом году среди украинок на Charleston Open лучше всгео выступила Цуренко, которая во втором круге проиграла будущей триумфаторке Онс Жабер из Туниса.
К слову, ранее Свитолина сохранила положение в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации.
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