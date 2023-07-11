Свитолина сенсационно обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона

Уимблдон-2023, женщины, 1/4 финала

Свентек – Свитолина – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

Прогнозируемо встреча началась под контролем первой ракетки мира. Свентек с брейком быстро создала гандикап (2:0). Впрочем, в планы украинки не входило сдаваться. Она молниеносно ответила польке двумя очками подряд и вернулась в игру.

Фаворитка, однако, снова победила на подаче Свитолиной. Но отечественная теннисистка продолжала держаться рядом с соперницей. Как следствие, смогла шокировать Свентек в эндшпиле партии. Когда счет стал 4:5 в пользу польки, Свитолина шокировала сильнейшую теннисистку планеты тремя выигранными геймами, а с ними и сетом.

Вторая партия стартовала на равных. К середине сета оппоненты успели обменяться брейками и обострили борьбу до максимума (4:4). В девятом же гейме украинка отыграла брейк-пойнт Свентек и приблизилась к победе на расстояние очка. Однако польская теннисистка выиграла собственную подачу "под ноль".

Свитолина не без труда ответила на собственной подаче. В частности, оформила и первый в поединке эйс – в 23-м (!) гейме. Тем не менее, дело дошло до тай-брейка. Там украинка заставила Свентек дважды ошибиться в начале и еще с одним эйсом повела 4:1. Но полька отыгралась и с первой попытки реализовала сет-пойнт.

В третьей партии инициативу захватила Свитолина. Украинка сполна воспользовалась ошибками первой ракетки мира с ударами справа и сумела оформить два брейка к экватору сета (4:1). Дальше больше. С двумя эйсами самая титулованная отечественная теннисистка в истории взяла еще и свою подачу. А потом своим геймом завершила сет и матч.

В полуфинале Свитолина встретится с Маркетой Вондроушовой. Чешка в четвертьфинальном поединке одолела Джессику Пегулу в трех сетах (6:4, 2:6, 6:4). Матч, который будет для украинки вторым на стадии 1/2 финала в Лондоне, состоится 13 июля.