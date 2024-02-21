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Свитолина проиграла Свентек в третьем раунде турнира в Эмиратах

Фото: Элина Свитолина проиграла лидеру мирового рейтинга (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Элина Свитолина уступила первой ракетке мира Иге Свентек из Польши в третьем круге Dubai Championships.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Dubai Duty Free Tennis Championships, 3-й раунд, женщины

Свентек – Свитолина – 2:0 (6:1, 6:4)

 

Начали соперницы на равных, набрав по пункту на собственных подачах. Но дальше с борьбой в первом сете не сложилось. Свентек взяла пять геймов подряд и с двумя брейками внешне легко закрыла партию за 29 минут.

Проиграла Свитолина и два стартовых гейма второго сета. Но потом украинка неожиданно выдала камбэк и выровняла положение (2:2). Впрочем, эта вспышка была недолгой, потому что уже в следующем гейме польская теннисистка оформила еще один брейк.

В дальнейшем Свентек было достаточно внимательно сыграть на собственных подачах, чтобы спокойно забрать путевку в четвертьфинал. Правда, Свитолина сумела во второй раз вернуться в игру с пунктом на подаче полячки (4:4). Больше инициативу первая ракетка мира не отдала и сумела дожать украинскую теннисистку.

В следующем круге Свентек встретится с победительницей противостояния россиянки Потаповой и китаянки Чжэн. Их матч состоится вечером 21 февраля. Общий призовой фонд турнира в ОАЭ составил более 3,2 млн долларов.

К слову, ранее Свитолина удержалась в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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ТеннисЭлина Свитолина