Свитолина проиграла второй за полсутки матч за океаном: как это возможно

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Элина Свитолина завершили выступления на американском турнире Charleston Open.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Charleston Open, 3-й раунд, женщины
Касаткина – Калинина – 2:0 (6:1, 6:4)
Свитолина – Мертенс – 0:2 (4:6, 1:6)
Первой на корте появилась Калинина. Впрочем, в первом сете противостояния с нейтральной россиянкой Дарьей Касаткиной ее трудно было заметить. Соперница взяла пять геймов со старта, а после того, как украинка размочила счет, сразу завершила партию.
А вот второй сет ознаменовался удачной игрой обеих теннисисток на чужих подачах. Девять (!) из десяти геймов завершились брейками. Впрочем, и в этом случае верх взяла Касаткина. Уроженка РФ до безумного обмена очками на подачах соперницы успела открыть счет на собственной – 6:1, 6:4 в итоге.
Не повезло с графиком первой ракетке Украины. Из-за плохой погоды матч Свитолиной против австралийки Сэвилл перенесли с вечера середины на дневное время четверга. Зато с бельгийкой Элизе Мертенс пришлось выйти на корт вечером того же дня. Неудивительно, что сил хватило на сет.
В первой партии украинка играла на равных. Даже на брейк Мертенс в середине сета она сразу же ответила обратным. А вот проигранный на собственной подаче десятый гейм стал роковым. Свитолина уже не смогла сопротивляться в следующей партии и взяла только одно очко. Бельгийская теннисистка закрыла сет и матч всего за 29 минут.
К слову, ранее Свитолина сохранила положение в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации.
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