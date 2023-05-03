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Свитолина пробилась в четвертьфинал грунтового турнира в Сен-Мало

Фото: Элина Свитолина выиграла второй матч подряд во Франции (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Элины Свитолиной над Исалиной Бонавентюр в трех сетах завершился матч второго круга соревнований во французском городке Сен-Мало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

L'Open 35 de Saint Malo, 2-й раунд

Бонавентюр – Свитолина – 1:2 (6:2, 4:6, 6:7)

Дебют встречи лучше удался бельгийке. 28-летняя Бонавентюр захватила инициативу на корте и с брейком уверенно повела в середине стартовой партии (4:1). Украинка взяла еще один гейм, но фактически смирилась с неудачей в сете, так что соперница с еще одним брейком закрыла его за 28 минут.

Гораздо интереснее пошла игра во второй партии. Бонавентюр и Свитолина набрали по пункту на собственных подачах, а затем добавили еще один на подаче друг друга (2:2). Очередной удар экс-первая ракетка Украины нанесла в седьмом гейме. С еще одним брейком она получила стратегическое преимущество, которое и позволило сравнять счет по сетам.

Решающая третья партия снова началась с контроля Бонавентюр. Бельгийка повела 3:0, но потеряла концентрацию и позволила Свитолиной выровнять положение. Начались качели, приведшие в итоге к тай-брейку. Там сказался опыт украинки. Она быстро обеспечила себе преимущество, а затем реализовала матч-пойнт в самый подходящий момент.

Соперница Свитолиной на стадии 1/4 финала определится позже. За право сыграть с украинской теннисисткой сразятся француженка Жанжан и итальянка Бронцетти. С обеими бывшая третья ракетка мира еще не пересекалась.

К слову, ранее Федерация тенниса Украины призвала дисквалифицировать россиян за связи с ЦСКА.

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ТеннисЭлина Свитолина