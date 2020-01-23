Світоліна пробилася до третього кола Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у другому колі Australian Open. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Великий теніс України".

Світоліна зустрілася з представницею США Лорен Девіс. Дівчата провели на корті 1 годину 32 хвилини, а поєдинок завершився близько 1 ночі за місцевим часом.



У першій партії Світоліна оформила 2 брейка, у другому сеті не скористалася 3 шансами на брейк у сьомому геймі, після чого вийшла вперед Девіс (5-3). Подати на сет американка не зуміла, українка записала на свій рахунок 3 гейми поспіль, але на сет також не подала. На тай-брейку Світоліна не скористалася перевагою (5-2) і з рахунку 5-5 взяла 3 з наступних 4 розіграшів.

Для тенісисток це був п'ятий очний поєдинок. Світоліна оформила в свій актив усі матчі проти Девіс (за п'ять зустрічей програла суперниці лише один сет).



62-я ракетка світу Лорен Девіс за 27 виступів на турнірах Великого Шолома тільки п'ять разів зуміла пройти у третій раунд (особистий рекорд).



У третьому колі Світоліна зіграє проти іспанки Гарбинье Мугурусы (WTA 32). Світоліна веде статистику очних зустрічей 6-4, в тому числі 5-1 на харді.

Раніше повідомлялося, що українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська з перемог стартували на Australian Open.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна покращила позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) перед початком сезону.