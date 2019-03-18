Світоліна піднялася на одну позицію в рейтингу WTA

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Леся Цуренко і Даяна Ястремська зберегли позиції

Перша ракетка України Еліна Світоліна поліпшила своє становище на одну сходинку в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Подятся на 5 сходинку українці дозволив вихід у півфінал турніру серії Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі (США), де вона програла майбутній чемпіонці.

Щодо інших українок, то Леся Цуренко і Даяна Ястремська зберегли свої позиції в рейтингу - 28 і 37 місця відповідно, а Катерина Козлова завдяки своїм дебютним перемогам у рамках серії Premier Mandatory наблизилася до топ-100.

Цього тижня наші тенісистки виступлять на турнірі в Майамі.

Результати жеребкування для українок:

Катерина Козлова (кваліфікація) - зіграє проти 16 сіяної китаянки Чжу Лінь. Українка лише раз подолала відбір в основу Майамі.

Даяна Ястремська (перший раунд основи) - зіграє проти 56 ракетки світу росіянки Катерини Александрової. Це буде дебютний виступ 18-річної українки в Майамі.

Леся Цуренко (другий раунд основи) - зіграє проти власниці wild card Ван Синьюй або кваліфаєра. Сім раз виступала на Miami Open, але виграла лише один матч в основі.

Еліна Світоліна (другий раунд основи) - зіграє з переможницею матчу між Ван Яфань і Христиною Младеновіч. У минулому сезоні дійшла до чвертьфіналу і показала кращі результат в Майамі в кар'єрі.

Нагадаємо, українка Катерина Козлова вперше подолала стартовий бар'єр в основі турніру в Індіан-Уеллсі. Однак четверта ракетка України в третьому колі програла другому номеру світового рейтингу з Румунії Сімоне Халеп - 6:7, 5:7.