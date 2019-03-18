Світоліна піднялася на одну позицію в рейтингу WTA

Леся Цуренко і Даяна Ястремська зберегли позиції
Перша ракетка України Еліна Світоліна поліпшила своє становище на одну сходинку в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.
Подятся на 5 сходинку українці дозволив вихід у півфінал турніру серії Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі (США), де вона програла майбутній чемпіонці.
Щодо інших українок, то Леся Цуренко і Даяна Ястремська зберегли свої позиції в рейтингу - 28 і 37 місця відповідно, а Катерина Козлова завдяки своїм дебютним перемогам у рамках серії Premier Mandatory наблизилася до топ-100.
Цього тижня наші тенісистки виступлять на турнірі в Майамі.
Результати жеребкування для українок:
Нагадаємо, українка Катерина Козлова вперше подолала стартовий бар'єр в основі турніру в Індіан-Уеллсі. Однак четверта ракетка України в третьому колі програла другому номеру світового рейтингу з Румунії Сімоне Халеп - 6:7, 5:7.