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Цуренко відмовилася догравати матч четвертого раунду Ролан Гаррос

НовиниСпорт    04.06.2018 - 20:18
Фото: Леся Цуренко (wtatennis.com)
Фото: Леся Цуренко (wtatennis.com)

Українка отримала пошкодження задньої поверхні стегна

Українська тенісистка Леся Цуренко в четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) відмовилася продовжувати матч проти іспанки Гарбінє Мугуруса через травму. Про це повідомляється в Twitter Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка отримала пошкодження задньої поверхні стегна в середині другого гейму. Цуренко брала медичний тайм-аут, але продовжити матч так і не змогла.

Тенісистки раніше зустрічалися двічі, рахунок в особистих зустрічах тепер 1: 2.

Для Лесі Цуренко це був перший поєдинок 1/8 фіналу в Парижі. Раніше українка вже доходила до цієї стадії на мейджорах - на US Open в сезоні-2016.

Гарбінє Мугуруса буде боротися за путівку в півфінал з Марією Шараповою, яка, нагадаємо, пройшла в 1/4 фіналу на відмові Серени Вільямс.

Цуренко вперше в кар'єрі пробилася до четвертого кола "Ролан Гаррос" Світоліна вилетіла в третьому раунді Ролан Гаррос
Теги публікації: Франція, Теннис, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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