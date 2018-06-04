Цуренко відмовилася догравати матч четвертого раунду Ролан Гаррос

Українка отримала пошкодження задньої поверхні стегна

Українська тенісистка Леся Цуренко в четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) відмовилася продовжувати матч проти іспанки Гарбінє Мугуруса через травму. Про це повідомляється в Twitter Жіночої тенісної асоціації (WTA).

.@GarbiMuguruza is through to the @rolandgarros QF after Lesia Tsurenko was forced to retire due to injury --> https://t.co/3pXZs1gvfZ pic.twitter.com/5TSTbuMv3T — WTA (@WTA) June 4, 2018

Українка отримала пошкодження задньої поверхні стегна в середині другого гейму. Цуренко брала медичний тайм-аут, але продовжити матч так і не змогла.

Tsurenko forced to retire due to injury just two games into the opening set, sending former champion Muguruza into her 4th quarterfinal in Paris.#RG18 pic.twitter.com/OCCGuxxK7Y — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2018

Тенісистки раніше зустрічалися двічі, рахунок в особистих зустрічах тепер 1: 2.

Для Лесі Цуренко це був перший поєдинок 1/8 фіналу в Парижі. Раніше українка вже доходила до цієї стадії на мейджорах - на US Open в сезоні-2016.

Гарбінє Мугуруса буде боротися за путівку в півфінал з Марією Шараповою, яка, нагадаємо, пройшла в 1/4 фіналу на відмові Серени Вільямс.