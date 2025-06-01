Свитолина перевернула игру с Паолини и повторила свой рекорд на "Ролан Гаррос"

"Ролан Гаррос", 1/8 финала

Жасмин Паолини (Италия) - Элина Свитолина (Украина) - 6:4, 6:7, 1:6

Предисловие к игре

На парижском "мэйджоре" Свитолина четыре раза выходила в четвертьфинальную стадию - в 2015, 2017, 2020, 2023 годах. И это ее наивысшее достижение на турнире.

За пятый выход в четвертьфинал Элина соперничала с итальянкой Паолини, которая в предыдущем круге выбила из турнира другую украинку - Юлию Стародубцеву.

Это было второе противостояние Свитолиной и Паолини. Первое состоялось на нынешнем Australian Open. Тогда, в третьем раунде, украинка одолела соперницу в поединке с камбэком - 2:6, 6:4, 6:0.

Как прошел матч

Свитолина стартовала очень неудачно - 0:3. Затем, включив морально-волевые качества, стала исправлять ситуацию. И даже сделала это, сравняв счет - 4:4. Но отдала для этого очень много сил. Следующий гейм на подаче соперницы проиграла без боя, под ноль. На своих мячах навязали борьбу: имела три возможности взять очко, но все же проиграла. Первый сет за Паолини - 6:4.

Вторая партия стартовала по похожему сценарию. Свитолина снова отпустила соперницу в счете - 1:4. Затем стала исправлять ситуацию и сравняла счет - 5:5, отыграв при этом три матч-пойнта Паолини. В конце концов дело дошло до тай-брейка, где украинка выиграла в непростой борьбе - 8:6.

Похоже, этот момент стал переломным для Свитолиной, а итальянка, которая была очень близкой к успеху, просто поплыла. В третьей партии украинка буквально разорвала соперницу - 6:1.

Бэкхенд по линии и Свитолина в четвертьфинале#RolandGarros pic.twitter.com/nQSKsG7AXr - Roland-Garros (@rolandgarros) 1 июня 2025 года

Интересно, что по сценарию этот матч очень напоминал их поединок в Австралии. Тогда Свитолина также уступала на старте, но переломила ход противостояния и уверенно завершила его в свою пользу.

Таким образом Свитолина в пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос".