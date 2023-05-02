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Свитолина победой начала турнир во Франции

Фото: Элина Свитолина стартовала в Сен-Мало с победы (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Элины Свитолиной в двух сетах завершился матч первого круга соревнований во французском Сен-Мало против Деспины Папамихаил из Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

L'Open 35 de Saint Malo, 1-й раунд

Свитолина – Папамихаил – 2:0 (7:5, 6:1)

Экс-первая ракетка Украины классно начала, поведя к середине стартовой партии 4:1 с двумя брейками. Впрочем, гречанка сумела вовремя прийти в себя и навязать Свитолиной нешуточную конкуренцию. Она сравняла счет (4:4) и сосредоточилась на своих подачах.

Этот подход едва не привел к тай-брейку. Однако в двенадцатом гейме титулованная украинка увеличила давление и с третьей попытки реализовала брейк-пойнт. В то же время это добытое очко позволило завершить сет в свою пользу за 70 минут.

Вторую партию Свитолина начала еще мощнее. В этот раз она отдала Папамихаил один гейм в середине сета. Украинская теннисистка повела 3:0 с брейком, а после небольшой паузы оформила и второй (5:1). Завершила же партию, а с ней и матч, Свитолина собственной подачей "под ноль".

Для нее эта победа стала лишь второй по возвращении в тур. Первый матч после перерыва в год украинка сыграла 3 апреля. Следующей соперницей Свитолиной станет бельгийка Исалин Бонавентюр.

К слову, ранее Федерация тенниса Украины призвала дисквалифицировать россиян за связи с ЦСКА.

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ТеннисЭлина Свитолина