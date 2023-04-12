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Свитолина с победы стартовала на турнире ITF в Швейцарии

Фото: Элина Свитолина вернулась на путь побед (facebook.com/WTAFinals)
Автор: Антон Федорцив

Первой после годовой паузы победой Элины Свитолиной завершился матч первого раунда турнира в швейцарском Кьяссо против Елены Габриэлы Русе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

W60 Chiasso 2023, 1-й раунд

Свитолина – Русе – 2:0 (6:4, 6:2)

Начали соперницы на равных. С консервативным подходом и украинская теннисистка, и ее оппонентка из Румынии брали очки исключительно на собственных подачах. Так продолжалось до девятого гейма, когда Свитолина в ожесточенной борьбе с четвертой попытки оформила брейк. И сразу же на своей подаче закрыла сет.

Вторая партия началась по схожему сценарию. Русе ничем не уступала украинке до середины сета. В этот раз бывшая третья ракетка мира завоевала очко на подаче румынской теннисистки быстрее – в пятом гейме. А потом после длительного розыгрыша Свитолина оформила еще один брейк.

Путь к победе теперь был открыт. Опытная украинка тут же дожала Русе, реализовав матч-пойнт с пятой попытки, и завершила поединок всего за 83 минуты. В следующем круге Свитолина встретится с еще одной румынкой – 32-летней Александрой Игнатик.

Ранее экс-первая ракетка Украины пополнила перечень соревнований перед Открытым чемпионатом Франции еще тремя грунтовыми турнирами. После выступлений в Кьяссо Свитолина сыграет на турнирах в португальском Оэйраше, французских Сен-Мало и Страсбурге, а также в Риме. "Ролан Гаррос" в свою очередь начнется 28 мая.

К слову, ранее Уимблдон разослал теннисистам из РФ и Беларуси список требований для участия в мэйджоре 2023 года.

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ТеннисЭлина Свитолина