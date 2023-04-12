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Свитолина добавила новые турниры в график перед "Ролан Гарросом"

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Сен-Мало, Среда 12 апреля 2023 11:48
Свитолина добавила новые турниры в график перед "Ролан Гарросом" Фото: Элина Свитолина стремится набрать форму перед мэйджором в Париже (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорцив

Сильнейшая украинская теннисистка в истории Элина Свитолина пополнила перечень соревнований перед Открытым чемпионатом Франции еще тремя грунтовыми турнирами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БТУ.

28-летняя украинка запланировала выступления на шести турнирах перед "Ролан Гарросом". После вылета в американском Чарльстоне она 12 апреля стартует в швейцарском Кьяссо.

Ранее Свитолина получила уайлд-кард на турнир в португальском Оэйраше. Теперь к списку выступлений добавились соревнования в Сен-Мало (1-7 мая), Риме (9-20 мая) и Страсбурге (21-27 мая). На французские турниры украинская теннисистка получила приглашение организаторов, а вот в Риме выступит с т. н. защищенным рейтингом.

В этом же статусе Свитолина будет стартовать и на "Ролан Гарросе". Грунтовый мэйджор начнется 28 мая и продлится до 11 июня. Лучший результат экс-первой ракетки Украины в Париже – четвертьфинал (2015, 2017, 2020).

В начале недели Свитолина вернулась в рейтинг WTA с первым набранным в течение года очком. Сильнейшей украинкой осталась Ангелина Калинина (35-е место). Лишь на три ступени ниже находится Марта Костюк.

К слову, ранее Уимблдон разослал теннисистам из РФ и Беларуси список требований для участия в мэйджоре 2023 года.

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Теннис Элина Свитолина
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