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Свитолина получила уайлд-кард на грунтовый турнир в Португалии

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Оэйраш, Четверг 30 марта 2023 10:52
Свитолина получила уайлд-кард на грунтовый турнир в Португалии Фото: Элина Свитолина пропустила целый год (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Приглашение на турнир Международной федерации тенниса (ITF) в португальском Оэйраше получила бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Об этом заявил журналист Record Жозе Моргаду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

28-летняя украинка в апреле вернется на корт. После выступлений в Чарльстоне (Южная Каролина) она пересечет океан и продолжит грунтовый сезон в Португалии. Турнир состоится 17-23 апреля.

Для Свитолиной соревнования в Оэйраше станут первыми на уровне ITF с лета 2013 года. Тогда она выиграла турнир такой же категории в Донецке. В дальнейшем украинская теннисистка добилась успехов на уровне WTA. В частности, 5 раз триумфовала на грунте.

В марте прошлого года Свитолина объявила паузу в карьере. Впоследствии стало известно о ее беременности от французского теннисиста Гаэля Монфиса. В октябре они стали родителями девочки Скаи. Недавно украинка возобновила тренировки под руководством нового специалиста – нидерландца Слейтера.

Профессиональная карьера Свитолиной началась в 2010 году. С этого времени она получила 16 титулов в одиночном разряде. В частности, украинка триумфовала в WTA Finals-2018 и выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2020. Пик рейтинга – 3-е место (осень 2017-го).

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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Теннис Элина Свитолина
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