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Свитолина получила соперницу в четвертьфинале French Open: она провоцировала украинку

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Париж, Понедельник 05 июня 2023 11:58
Свитолина получила соперницу в четвертьфинале French Open: она провоцировала украинку Фото: Элина Свитолина одержала 4 победы в Париже (facebook.com/RolandGarros)
Автор: Антон Федорцив

Очередной принципиальный поединок в рамках Открытого чемпионата Франции будет ждать украинскую теннисистку Элину Свитолину в 1/4 финала соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Бывшая первая ракетка Украины встретится с белорусской Ариной Соболенко. Матч запланирован на 6 июня и начнется не раньше 12:00 по киевскому времени.

Свитолина стала четвертьфиналисткой "Ролан Гарроса" накануне. В двух сетах украинка выбила российскую теннисистку Дарью Касаткину (6:4, 7:6). Ранее она одолела сопротивление итальянки Тревизан, австралийку Хантер и еще одну россиянку – Блинкову.

В свою очередь Соболенко на пути в 1/4 финала выбила украинку Костюк, белоруску Шиманович, россиянку Рахимову и американку Стивенс. После поединка против украинки белорусская теннисистка решила разыграть на публике удивление из-за отказа Костюк пожать руку. Как следствие, часть болельщиков освистала украинскую теннисистку, когда та покидала корт.

Турнирные пути Свитолиной и Соболенко пересекались дважды. В 2018 году белорусская теннисистка победила в трех сетах в китайском Ухане. Зато украинка в 2020-м одолела Соболенко в полуфинале Гран-при Страсбурга.

К слову, накануне украинка Завацкая выиграла турнир ITF в итальянской Брешии.

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Теннис Элина Свитолина
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