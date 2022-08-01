ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Світоліна залишилася єдиною українкою в топ-50 рейтингу WTA

Новость на русском →
Понеділок 01 серпня 2022 10:52
Світоліна залишилася єдиною українкою в топ-50 рейтингу WTA Фото: Еліна Світоліна тимчасово припинила виступи (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

П'ять українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною потрапили до першої сотні оновленої класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Асоціація оновила рейтинг найкращих тенісисток планети. Безумовним лідером класифікації залишилася полька Іга Свьонтек (8396 очок). До топ-3 також увійшли Анетт Контавейт (Естонія) і Марія Саккарі з Греції.

27-річна Світоліна залишилася найкращою серед українок. Вагітна тенісистка втратила одну позицію, але втрималася в п'ятдесятці найкращих – 44-те місце (1201 пункт).

Тим часом дві сходинки втратила Ангеліна Калініна та опинилася на 52-й позиції (1091 око). Також у топ-100 зберегли місця Марта Костюк (805), Даяна Ястремська (766) та Леся Цуренко (707). Найбільший прогрес у Катерини Байндль. 28-річна українка злетіла на 56 позицій і нині 134-та в світі.

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.

Світоліна залишилася єдиною українкою в топ-50 рейтингу WTA

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Элина Свитолина
NEWS
Нічого критичного не відбулося: голова Ради НБУ назвав причини стрибка курсу долара
Нічого критичного не відбулося: голова Ради НБУ назвав причини стрибка курсу долара
DAILY
Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни