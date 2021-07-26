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Світоліна на Олімпіаді пройшла Томлянович. Сестри Кіченок - у чвертьфіналі

Автор: РБК-Україна

На Олімпіаді-2020 в Токіо українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до наступного раунду змагань. Як і дует сестер Людмили та Надії Кіченок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.

Повідомляється, що Світоліна здобула вольову перемогу у другому колі Олімпіади-2020. У трьох сетах вона здолала представницю Австралії Айлу Томлянович - 2: 1 (4:6, 6:3, 6:4).

А українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок продовжують успішно виступати в парному розряді Токіо-2020. Перемога над Сарою Еррані і Джасмін Паоліні з Італії - 7:6 (7:4); 6:2 виводить їх до чвертьфіналу Олімпійських ігор.

Нагадаємо, сьогодні українська шаблістка Ольга Харлан програла в першому ж своєму поєдинку і залишила Олімпіаду. У фіналі її дисципліни зустрінуться представниці Росії.

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