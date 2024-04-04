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Charleston Open: Калинина снова одолела экс-первую ракетку мира, Цуренко вылетела на старте

Чарльстон, Четверг 04 апреля 2024 09:48
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Charleston Open: Калинина снова одолела экс-первую ракетку мира, Цуренко вылетела на старте Фото: Ангелина Калинина второй раз за полмесяца обыграла Каролин Возняцки (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Леся Цуренко по-разному провели второй раунд соревнований в Южной Каролине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Charleston Open, 2-й раунд, женщины

Возняцки – Калинина – 0:2 (2:6, 3:6)

Цуренко – Шарма – 0:2 (4:6, 0:6)

Калинина второй раз за две недели разобралась с Возняцки. Датчанка быстро очутилась в роли аутсайдера – украинка оформила брейк в третьем гейме. Бывший лидер рейтинга WTA попыталась перехватить инициативу, но в седьмом гейме еще раз отдала подачу отечественной тенниситке и проиграла сет за 38 минут.

Во второй партии Калинина с брейком быстро создала гандикап (3:1). Возняцки сумела стабилизировать свою игру, но в седьмом гейме "под ноль" отдала собственную подачу. Правда, реабилитировалась в следующем своим выпадом (3:5). Однако украинская теннисистка с еще одним брейком закрыла сет и матч.

В свою очередь Цуренко против австралийки Шармы играла на равных до середины стартовой партии. Далее соперница дважды набрала пункты на подаче опытной украинки и вплотную подошла к сетболу (5:2). Цуренко еще огрызнулась брейком, но австралийская теннисистка внешне легко на собственной подаче завершила сет.

А во второй партии борьбы вообще не получилось. Шарма оформила три брейка и не позволила оппонентке из Украины хотя бы размочить счет. В конце концов, 34-летняя Цуренко вынужденно сдалась всего за 29 минут с "баранкой" в пассиве. Австралийка в следующем круге встретится с Марией Саккари из Греции, а вот Калинина будет противостоять россиянке Дарье Касаткиной.

К слову, ранее Свитолина сохранила положение в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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