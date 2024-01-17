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Australian Open: Костюк драматично переиграла бельгийку из топ-30 мирового рейтинга

Мельбурн, Среда 17 января 2024 14:52
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Australian Open: Костюк драматично переиграла бельгийку из топ-30 мирового рейтинга Фото: Марта Костюк вышла в третий раунд мэйджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк во втором круге Открытого чемпионата Австралии одолела бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс в трех сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 2-й раунд, женщины

Костюк – Мертенс – 2:1 (5:7, 6:1, 7:6)

Более опытная бельгийка активнее начала матч. В первом же гейме она оформила брейк и попыталась развить удачу. Впрочем, украинская теннисистка выровняла положение, так что к середине сета соперницы подошли с двумя пунктами на чужих подачах за плечами и равным счетом (3:3).

На время Мертенс и Костюк сосредоточились на собственных подачах. Так продолжалось до одиннадцатого гейма. Именно здесь бельгийская теннисистка добавила, заставила украинку ошибаться и оформила третий брейк. А затем сразу же закрыла партию своей подачей.

Костюк реваншировался во втором сете. Стартовала крайне мощно, взяв пять геймов подряд (два брейка). Мертенс только смогла размочить счет. Однако отечественная теннисистка с еще одним набранным на подаче оппонентки очком завершила партию за 32 минуты.

Решающий сет оказался самым консервативным. Концентрация Костюк и Мертенс вышла на уровень, когда обе готовы отдать все, чтобы забрать пункты на собственных подачах. Хотя в двенадцатом гейме бельгийка не реализовала матчбол. Прогнозируемо такое течение событий привело к тай-брейку.

Там сначала вперед вырвалась Мертенс (3:0). Однако Костюк не сдалась – выровняла положение (4:4) и дала старт игре нервов. А дальше украинка сумела дожать 25-ю сеянную на Australian Open теннисистку. В следующем круге она встретится с победительницей противостояния Марии Саккари из Греции и нейтральной россиянки Элины Авенесян.

К слову, украинка Цуренко прошла испанку Масарову во втором раунде Australian Open-2024.

Напомним, ранее вспомнили самые значимые выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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