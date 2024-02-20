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Свитолина на классе пробилась в третий круг соревнований в ОАЭ

Фото: Элина Свитолина одолела вторую соперницу в Эмиратах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию во втором раунде Dubai Championships.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой нарезультат поединка .

Dubai Duty Free Tennis Championships, 2-й раунд, женщины

Мария – Свитолина – 0:2 (3:6, 3:6)

 

Начали матч соперницы на равных. Ключевым в стартовой партии стал шестой гейм. При счете 3:2 в свою пользу Свитолина сумела с первой попытки реализовать брейк-пойнт. С завоеванным гандикапом украинка быстро закрыла сет за 29 минут.

А вот начало второй партии вернуло интригу на корт. В этот раз Мария оформила брейк во втором гейме. Правда, Свитолина ответила на этот выпад немецкой теннисистки сразу двумя. Далее на время оппонентки сосредоточились на собственных подачах.

Так продолжалось недолго. В седьмом-восьмом геймах Мария и Свитолина навязали друг другу конкуренцию на "чужих" подачах. Но в обоих случаях подававшей с боями удалось набрать очко. А вот в девятом гейме украинка все же дожала Марию и выиграла поединок.

В следующем круге у Свитолиной будет более серьезный вызов. Она встретится с победительницей противостояния Иги Свентек и Слоун Стивенс из США. Полячка остается безоговорочным лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации.

К слову, накануне Ястремская уступила россиянке Кудерметовой в первом круге Dubai Championships.

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ТеннисЭлина Свитолина