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Свитолина и Калинина показали стабильность, падение Костюк: свежий рейтинг теннисисток

Фото: Элина Свитолина сохранила статус первой ракетки Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина осталась национальной первой ракеткой в обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Титулованная украинка осталась на 26-й строчке рейтинга. Рядом с ней и соотечественница Ангелина Калинина (28-е место).

Зато Марта Костюк за неделю потеряла пять позиций. Молодая киевлянка набрала 1310 рейтинговых баллов, что позволило ей оказаться только на 37-й строчке. Потеряла три места и опытная Леся Цуренко. Теперь она идет на 45-й позиции.

Удержалась в первой сотне классификации Екатерина Байндль. Украинка поднялась вверх на две ступени. Минимальный прогресс (+1 позиция) продемонстрировала Даяна Ястремская. Одесситка остается на пути к возвращению в топ-100. Сейчас она оказалась на 111-м месте.

Первая и вторая ракетки мира – полька Ига Свентек и белоруска Арина Соболенк – синхронно вылетели в 1/2 финала Цинциннати, поэтому остались на своих позициях. Третьей в рейтинге идет Джессика Пегула из США. Победительница Cincinnati Open Кори Гауфф поднялась на 6-е место.

К слову, накануне Джокович одолел Алькараса в финале "Мастерса" в Огайо.

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Марта КостюкТеннисЭлина Свитолина