Свитолина и Калинина показали стабильность, падение Костюк: свежий рейтинг теннисисток

Титулованная украинка осталась на 26-й строчке рейтинга. Рядом с ней и соотечественница Ангелина Калинина (28-е место).

Зато Марта Костюк за неделю потеряла пять позиций. Молодая киевлянка набрала 1310 рейтинговых баллов, что позволило ей оказаться только на 37-й строчке. Потеряла три места и опытная Леся Цуренко. Теперь она идет на 45-й позиции.

Удержалась в первой сотне классификации Екатерина Байндль. Украинка поднялась вверх на две ступени. Минимальный прогресс (+1 позиция) продемонстрировала Даяна Ястремская. Одесситка остается на пути к возвращению в топ-100. Сейчас она оказалась на 111-м месте.

Первая и вторая ракетки мира – полька Ига Свентек и белоруска Арина Соболенк – синхронно вылетели в 1/2 финала Цинциннати, поэтому остались на своих позициях. Третьей в рейтинге идет Джессика Пегула из США. Победительница Cincinnati Open Кори Гауфф поднялась на 6-е место.