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Cincinnati Open: Джокович в финале взял реванш за Уимблдон у Алькараса

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Цинциннати, Понедельник 21 августа 2023 09:01
Cincinnati Open: Джокович в финале взял реванш за Уимблдон у Алькараса Фото: Новак Джокович в третий раз торжествовал в Огайо (twitter.com/CincyTennis)
Автор: Антон Федорцив

Сербский теннисист Новак Джокович одолел испанца Карлоса Алькараса в решающем матче американского "Мастерса" Western & Southern Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Western & Southern Open, финал, мужчины

Алькарас – Джокович – 1:2 (7:5, 6:7, 6:7)

В первом сете сначала инициативу захватил балканец (4:2). Впрочем, Алькарас с ответным брейком сумел выровнять положение. Ключевым же стал одиннадцатый гейм, когда Джокович отдал свою подачу. А дальше пиренеец закрыл партию на своей.

В свою очередь во второй развернулся зеркальный сценарий. Теперь Алькарас создал гандикап (3:1), но опытный серб устроил камбэк. В конце концов дело дошло до тай-брейка. Там конкуренция достигла вершины. При счете 7:7 испанский теннисист проиграл подачу, а Джокович сразу воспользовался возможностью завершить сет.

Решающая партия стала полной драмой. Балканец упустил четыре возможности оформить матч-пойнт и позволил Алькарасу перевести поединок в еще один тай-брейк. Но на этом удача отвернулся от испанца. Джокович легко выиграл дополнительный гейм и завоевал трофей.

Для серба победа в Огайо стала третьей в карьере. Теперь оба теннисиста будут готовиться к Открытому чемпионату США, который начнется 28 августа. В прошлом году в Нью-Йорке триумфовал Алькарас.

К слову, ранее Гауфф выиграла финал Cincinnati Open в женском разряде.

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Новак Джокович Теннис
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