Cincinnati Open: Джокович в финале взял реванш за Уимблдон у Алькараса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Western & Southern Open, финал, мужчины

Алькарас – Джокович – 1:2 (7:5, 6:7, 6:7)

В первом сете сначала инициативу захватил балканец (4:2). Впрочем, Алькарас с ответным брейком сумел выровнять положение. Ключевым же стал одиннадцатый гейм, когда Джокович отдал свою подачу. А дальше пиренеец закрыл партию на своей.

В свою очередь во второй развернулся зеркальный сценарий. Теперь Алькарас создал гандикап (3:1), но опытный серб устроил камбэк. В конце концов дело дошло до тай-брейка. Там конкуренция достигла вершины. При счете 7:7 испанский теннисист проиграл подачу, а Джокович сразу воспользовался возможностью завершить сет.

Решающая партия стала полной драмой. Балканец упустил четыре возможности оформить матч-пойнт и позволил Алькарасу перевести поединок в еще один тай-брейк. Но на этом удача отвернулся от испанца. Джокович легко выиграл дополнительный гейм и завоевал трофей.

Для серба победа в Огайо стала третьей в карьере. Теперь оба теннисиста будут готовиться к Открытому чемпионату США, который начнется 28 августа. В прошлом году в Нью-Йорке триумфовал Алькарас.