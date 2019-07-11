Світоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону

Першій ракетці України Элини Світоліної (№8 WTA) не вдалося обіграти екс-першу тенісистку планети (№7) румунку Сімону Халеп у півфіналі Вімблдону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації.

Результат матчу, тривалість якого склала 1 годину 14 хвилин, закінчився з рахунком 1:6, 3:6.

У фіналі Халеп зустрінеться з переможницею сьогоднішнього матчу Серена Вільямс (США, 10) - Барбора Стрицова (Чехія, 54).

Вийшовши в півфінал, Світоліна оновила свій національний рекорд. Раніше ніхто з українців не досягав навіть чвертьфінальної стадії турніру уїмблдону.