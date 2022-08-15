Світоліна та ще 4 українки потрапили в топ-100 рейтингу WTA, Халеп повернулася в десятку

Асоціація оновила рейтинг найкращих тенісисток планети. Безумовним лідером класифікації залишилася полька Іга Свьонтек (8501 очко). До топ-3 також увійшли Анетт Контавейт (Естонія) і Марія Саккарі з Греції.

Найбільшого прогресу досягла Сімона Халеп. Румунка виграла престижний турнір у канадському Торонто та піднялася вгору на 9 позицій. Нині досвідчена тенісистка йде 6-ю.

27-річна Світоліна залишилася найкращою серед українок. Вагітна тенісистка піднялася на одну позицію і втрималася в п'ятдесятці найкращих – 43-тє місце (1200 пунктів).

Тим часом ще одну сходинку втратила Ангеліна Калініна та опинилася на 53-й позиції (1062 очка). Також у топ-100 зберегли місця Марта Костюк (805), Даяна Ястремська (766) та Леся Цуренко (689).

Найбільший прогрес у Катерини Володько та Маріанни Закарлюк. Вони піднялися вгору на 24 позиції кожна, але залишаються за межами навіть топ-500.