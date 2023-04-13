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Свитолина драматически проиграла во втором круге турнира в Кьяссо

Фото: Элина Свитолина еще далека от оптимальной формы (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорцив

Досадным поражением украинской теннисистки Элины Свитолиной в трех сетах завершился матч второго круга соревнований в Швейцарии против румынки Александры Игнатик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

W60 Chiasso 2023, 2-й раунд

Игнатик – Свитолина – 2:1 (1:6, 6:2, 7:5)

Начала украинка сверхмощно. 28-летняя теннисистка выиграла 5 геймов подряд, в том числе трижды – на подаче представительницы Румынии. Лишь при счете 5:0 в свою пользу Свитолина позволила себе немного расслабиться. Игнатик даже оформила обратный брейк, но сразу же проиграла сет.

Закрыв партию за 28 минут, экс-первая ракетка Украины попыталась развить успех. Впрочем, после победы в первом гейме второго сета Свитолина уступила в четырех последующих. Одно потерянное на собственной подаче очко она сумела отыграть в шестом гейме. Но на большее украинская теннисистка не замахнулась.

В решающем сете конкуренция достигла максимума. Свитолина проиграла первый гейм на собственной подаче, но реабилитировалась брейком в шестом. Тут же украинка перехватила инициативу и с еще одним брейком оторвалась от Игнатик на два пункта (5:3).

Гандикап оказался уместным, ведь Свитолина не реализовала матч-пойнт в десятом гейме и позволила румынской теннисистке приблизиться вплотную. Да еще со своей подачей. Дальше больше – Игнатик выиграла еще два гейма и гарантировала себе минимум тай-брейк. Однако он не понадобился. Украинка билась до последнего, отыграла два матч-пойнта, но все же проиграла...

Ранее экс-первая ракетка Украины пополнила перечень соревнований перед Открытым чемпионатом Франции еще тремя грунтовыми турнирами. После выступлений в Кьяссо Свитолина сыграет на турнирах в Оэйраше, Сен-Мало, Страсбурге и Риме. "Ролан Гаррос" в свою очередь начнется 28 мая.

К слову, ранее Уимблдон разослал теннисистам из РФ и Беларуси список требований для участия в мэйджоре 2023 года.

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ТеннисЭлина Свитолина