Світоліна за годину пройшла у півфінал турніру в Маямі, де зустрінеться із першою ракеткою

Перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла до півфіналу престижного турніру WTA 1000 в Маямі (США), перемігши свою опонентку з Латвії Анастасію Севастову лише за одну годину і 10 хвилин. Наступний поєдинок українка проведе з першою ракеткою світу.
Про це повідомляє прес-служба турніру WTA.
У поєдинку 1/4 фіналу українська тенісистка здолала Анастасію Севастову (№57 WTA).
Зустріч, яка тривала одну годину і 10 хвилин, завершилася із рахунком 6:3, 6:2 на користь українки. Світоліна вперше у своїй кар’єрі стала учасницею півфіналу турніру WTA в Маямі.
За путівку до фіналу Еліна змагатиметься з першою ракеткою світу австралійкою Ешлі Барті.
"Я знаю Ешлі давно, і ми вже багато разів грали. Вона №1, і це неймовірне досягнення для неї. Вона значно покращилася за останні три-чотири роки, і вона на вершині жіночого тенісу. Це буде складний матч, але я готова до цього", - сказала Світоліна про свою майбутню суперницю.
Востаннє Світоліна і Барті зустрічалися на корті в останньому матчі сезону 2019 року, де Барті перемогла із рахунком 6:4, 6:3 і взяла титул на фіналі Shiseido WTA у Шеньчжені.
Нагадаємо, 9 березня перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи у першому ж матчі на турнірі WTA в Дубаї. Вона поступилася росіянці Світлані Кузнєцовій.
Світоліна проводила свій перший матч у другому раунді на правах першого сіяного турніру. Перший сет українка взяла з рахунком 6:2. Далі ж гра краще йшла у Кузнєцової, яка виграла наступні два сети з рахунком 6:4 і 6:1. Поки Світоліна залишається 5-й у рейтингу WTA.