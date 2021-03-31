Світоліна за годину пройшла у півфінал турніру в Маямі, де зустрінеться із першою ракеткою

У поєдинку 1/4 фіналу українська тенісистка здолала Анастасію Севастову (№57 WTA).

Зустріч, яка тривала одну годину і 10 хвилин, завершилася із рахунком 6:3, 6:2 на користь українки. Світоліна вперше у своїй кар’єрі стала учасницею півфіналу турніру WTA в Маямі.

За путівку до фіналу Еліна змагатиметься з першою ракеткою світу австралійкою Ешлі Барті.

"Я знаю Ешлі давно, і ми вже багато разів грали. Вона №1, і це неймовірне досягнення для неї. Вона значно покращилася за останні три-чотири роки, і вона на вершині жіночого тенісу. Це буде складний матч, але я готова до цього", - сказала Світоліна про свою майбутню суперницю.

Востаннє Світоліна і Барті зустрічалися на корті в останньому матчі сезону 2019 року, де Барті перемогла із рахунком 6:4, 6:3 і взяла титул на фіналі Shiseido WTA у Шеньчжені.