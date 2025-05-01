Свитолина в битве за финал Мадрида сыграет против обидчицы Костюк

Как Соболенко со скандалами дожала Костюк

В шаге от решающего матча могло состояться и украинское теннисное дерби, в котором встретились бы Свитолина и Марта Костюк. Для этого вторая отечественная ракетка должна была победить "нейтральную" белоруску Арину Соболенко, которая возглавляет рейтинг WTA.

Марта провела очень конкурентный поединок и вполне могла завершить его в свою пользу. Чувствовала это и соперница, которая в очередной раз показала свою неуравновешенность, из-за чего в игре винила скандальная ситуация. В одном из эпизодов судьи позволили Соболенко выполнить... две первые подачи, когда белоруска требовала остановки матча из-за дождя. Такие стрессовые ситуации присущи Соболенко - это составляющая ее тактики. Так, задействовав весь свой арсенал, "нейтралка" вырвала победу у украинской теннисистки в поединке с двумя тай-брейками - 7:6, 7:6.

Какие шансы у Свитолиной против "нейтральной" белоруски

Теперь испытание неуравновешенной первой ракеткой мира предстоит пройти Свитолиной.

Соперницы хорошо знакомы друг с другом: это будет уже шестое их противостояние. Сейчас счет - 4:1 в пользу Соболенко, хотя большинство встреч между соперницами прошло в напряженной борьбе. На грунтовом покрытии теннисистки пересекались трижды: здесь преимущество белоруски не такое значительное - 2:1.

Букмекеры в грядущей игре прогнозируемо отдают предпочтение первой ракетке мира. Хотя оставляют шансы и украинке. Ставки на победу Соболенко различные конторы принимают в пределах - 1,51-1,57. Вероятность успеха Свитолиной оценивают в - 2,52-2,70.

На самом деле у украинки сейчас неплохие шансы сотворить сенсацию. Элина находится в прекрасной форме, о чем свидетельствуют ее серии из 11-ти выигранных матчей и 22-х победных сетов подряд. Украинка традиционно сильно играет на грунте.

Кроме того, Свитолина подходит к полуфиналу более свежей: предыдущий матч с японкой Моюкой Утидзимой она провела уверенно и без чрезмерной нагрузки (6:2, 6:1). В то же время Соболенко потратила гораздо больше энергии в тяжелом четвертьфинале с Костюк.

Где и когда смотреть полуфинал

Свитолина и Соболенко выйдут на корт 1 мая в 22:30 по киевскому времени. В другом полуфинале сыграют американка Коко Гофф и Ига Свёнтек из Польши.

Решающие поединки турнира WTA в Мадриде в Украине транслирует Setanta Sports. Матчи доступны в прямом эфире на OTT-платформе и на телеканале Setanta Sports Premium.