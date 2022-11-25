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Свет возвращают. Более 70% потребностей в Украине уже обеспечено

‚Фото: в Украине энергетики обеспечили уже более 70% всего потребления (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Энергетики обеспечили уже более 70% потребностей по всей стране. Но в системе еще есть 30%-й дефицит. Из-за чего во всех областях введены и плановые, и аварийные графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Отмечается, что первоначально питание на объекты критической инфраструктуры во всех областях: котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения, в некоторых регионах работает общественный электротранспорт.

Кроме того, атомные станции набирают мощность. Обеспечено питание потребностей ЗАЭС.

Также продолжаются работы по возобновлению питания бытовым потребителям.

Но в "Укрэнерго" предупредили, что темпы восстановления замедляют сложные погодные условия: из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры ночью к повреждениям, нанесенным российскими ракетами, добавляются обмерзания и порывы проводов в распределительных сетях (облэнерго).

Вместе с тем дефицит электроэнергии в системе сохраняется.

В настоящее время это 30% от общего объема потребления. В связи с чем во всех областях Украины введены и плановые, и аварийные графики ограничения потребления.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили, если ситуация с электричеством стабилизируется, то уже через 1-2 дня украинцы перейдут из аварийных к плановым отключениям света.

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