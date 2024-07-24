Света станет больше. В Украине вывели из ремонта еще один атомный блок

"На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного предыдущего срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков", - говорится в сообщении.

Как говорят энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии.

"Значительный дефицит в энергосистеме вызван массированными российскими атаками на украинскую энергетику", - напомнили в министерстве.