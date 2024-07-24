Света станет больше. В Украине вывели из ремонта еще один атомный блок

На одной из АЭС выведен из ремонта один из энергоблоков. В некоторых регионах Украины ограничения не применяются до 18:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
"На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного предыдущего срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков", - говорится в сообщении.
Как говорят энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии.
"Значительный дефицит в энергосистеме вызван массированными российскими атаками на украинскую энергетику", - напомнили в министерстве.
Ситуация в энергосистеме Украины стала сложной после восьми масштабных атак РФ. Поэтому приходится вводить ограничения и применять графики.
В частности, сегодня, 24 июля, в западных и частично южных регионах ограничение электроснабжения запланировано на период с 18:00 до 24:00.
Во всех других регионах ограничение действия с 0:00 до 24:00.Об изменениях в графиках смотрите на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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