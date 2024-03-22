Света нет, вода по графику. Ситуация в Харькове после массированной атаки РФ

При подготовке материала использовались: заявление главы НЭК "Уркэнерго" Владимира Кудрицкого, Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова, городского совета, патрульной полиции Харьковской области, публикации местных СМИ.

Харькову досталось больше всех

Как заявил глава Национальной энергогенерирующей компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий атака россиян по энергетической системе Украины 22 марта стала самой масштабной за все время войны. По его словам, удары наносились по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Повреждения есть во многих регионах.

"Особенно, к сожалению, досталось городу Харьков. Тут масштаб повреждений больший, чем в других регионах. Мы сейчас работаем вместе с коллегами из облэнерго над быстрым планом восстановления энергоснабжения для города. Но ограничения в течение дня, пока энергетики будут ликвидировать последствия атак, могут быть в разных регионах, в частности на левобережной Украине. Это контролируемые ограничения, они нужны, чтобы энергетика работала целостно", - добавил он.

Ракетный удар обесточил город

Взрывы в Харькове гремели с 04:30. Сразу появились сообщения об ударах по инфраструктуре, в результате чего пропало электричество. На местах прилетов возникли пожары. По состоянию на утро было известно о не менее 15 ударах, город практически полностью обесточен с 05:00. Также сообщалось о перебоях с водо- и теплоснабжением.

"Из-за обесточивания насосных подстанций в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также на маршруты не выйдет электротранспорт - перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута", - отметил мэр Игорь Терехов.

По данным областной прокуратуры, всего 22 марта "прилетело" 18 ракет типа С-300 и "Искандер", ранен работник одного из энергетических предприятий. Открыто уголовное дело по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Как работает транспорт

Из-за массированной ракетной атаки метрополитен с утра работает исключительно в качестве укрытия.

"О возобновлении перевозок будет сообщено дополнительно", - сообщили в харьковском метро. По состоянию на 13:00 дополнительных сообщений не было.

Что касается наземного транспорта, то он работает по схеме блекаута (бесплатные автобусы). Городской совет опубликовал карту, подробнее с временными маршрутами можно ознакомиться по ссылке.

Фото: карта временных автобусных маршрутов (t.me/citykharkivua/46618)

По словам Терехова, по состоянию на 12:30 поезда метро не курсируют, наземные перевозки осуществляют муниципальные автобусы. Почти все пожары на атакованных объектах потушены.

Вокзал на резервном питании. Поезда тянут тепловозы

В результате обстрелов обесточены несколько участков железной дороги. Задействованы резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение. В частности, на Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные Hyundai, будет осуществляться тепловозной тягой.

"Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают, Крепость Несокрушимости и детское пространство открыты для посетителей", - отметили в Укрзализныце и добавили, что отслеживать задержки поездов можно по ссылке.

Опоздавших из-за ракетной атаки пассажиров обещают принять на следующий рейс по имеющимся билетам.

Светофоры не работают, на дороги вышли регулировщики

Из-за обесточивания Харькова, в городе не работают светофоры. Сообщается, что на сложных участках дорог патрульная полиция усиленно контролируют движение.

Фото: на дороги Харькова вышли регулировщики (t.me/patrolpolice_kharkiv)

"При необходимости на перекрестках с наиболее интенсивным движением патрульные осуществляют ручное регулирование", - сообщили в полиции.

Вода подается по графику

Харьковский водоканал подает воду на пониженном давлении по графику в связи с необходимостью восстановления энергетической инфраструктуры. Утром вода подавалась в районы ХТЗ, Новые Дома, в Новобаварский и Холодногорский районы. До 13:00 будет обеспечен доступ к воде жителей Салтовского жилмассива и части Салтовки Немышлянского района.

Во второй половине дня вода будет подаваться в центральную часть Киевского и Шевченковского районов, поселок Жуковского, Павлово поле и так далее. Подробнее - на графике ниже.

Фото: график подачи воды в Харькове (скриншот страницы "Харьковводоканала " в facebook)

Проблемы с интернетом

По данным профильного сервиса NetBlocks, в Харьковской области и прилегающих регионах наблюдаются серьезные проблемы с доступом в интернет.

Фото: проблемы с интернетом в Харькове (twitter.com/netblocks)

Сбой в экстренных службах

Утром не работали номера экстренных линий 101 и 112 Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также не работала линия экстренной медицинской помощи 103. Харьковчан призывали обращаться на 102, полиция координировала связь с медиками и спасателями.

По состоянию на 12:00 горячие линии снова заработали.

Оповещение о воздушной тревоге

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, из-за перебоев со светом уведомления о воздушных тревогах будут осуществляться через звуковое сообщение на мобильные телефоны.

"Кроме того, дополнительно сотрудники ГСЧС и Нацполиции будут оповещать граждан через громкоговорители и рации, объезжая город", - добавил он.