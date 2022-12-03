RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без света 4 часа. Ким пообещал пересмотреть графики отключений в Николаеве

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

С понедельника, 5 декабря, в Николаевской области планируют пересмотреть графики отключений электроэнергии. Не исключено, что свет в регионе будет отсутствовать по 4 часа каждые 2-4 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"С понедельника буду требовать от "Облэнерго" пересмотра графиков по области. Скорее всего отключения будут по 4 часа с подачей света 2-4 часа", - рассказал он.

По словам главы региона, лимиты на область дают небольшие, с учетом растущего потребления и увелечения потребления. В частности, как заметил Ким, увеличение потребления происходит "за счет людей, которые возвращаются, в том числе".

"Генерация растет. Надо терпеть", - констатировал он.

Как сообщалось, во Львове и области продолжаются аварийные отключения света. В настоящее время свет выключают каждые 4 часа по 8 часов. Энергетики предупреждают, что срок отключения света может достигать даже 9 часов, графики отключений, которые были введены ранее - не действуют.

Напомним, во время ракетной атаки Украины 23 ноября получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВеерные отключенияВиталий Ким