ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В мире резко возросли военные расходы: какие страны тратят больше всего

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 02:26
В мире резко возросли военные расходы: какие страны тратят больше всего Фото: в мире значительно увеличились военные расходы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину привело к росту военных расходов во многих странах. Общий объем расходов на военные нужды в мире достиг рекордной суммы 2,24 триллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SIPRI.

Общий объем военных расходов в мире растет восьмой год. В феврале 2022 года, после нападения России на Украину, несколько стран Европы резко увеличили свои военные бюджеты, в частности: Финляндия (+36%), Литва (+27%), Швеция (+12%) и Польша (+11%). Дания объявила о планах последовательного увеличения расходов на оборону в течение ближайшего десятилетия.

В Великобритании расходы на оборону достигли 68,5 млрд. долларов. По данным Стокгольмского международного института, этот рост во многом обусловлен большой военной помощью Лондона Украине, которая составила 2,5 млрд. долларов или 3,6% военных расходов страны.

Военные расходы Германии в 2022 году выросли на 2,3% до 55,8 млрд долларов. После начала российской агрессии против Украины Германия создала внебюджетный фонд в размере 105 миллиардов долларов, которые будут использованы для перевооружения бундесвера.

Соединенные Штаты по-прежнему с большим отрывом лидируют в мире по объему военных расходов. В прошлом году они составляли 877 млрд долларов – 39% от общих мировых показателей. Этот рост во многом был обусловлен беспрецедентным уровнем военной помощи, предоставленной Вашингтоном Украине.

Китай остается второй в мире страной по величине военных расходов, в 2022 году они достигли около 292 млрд. долларов. Военный бюджет КНР растет 28 лет.

В списке стран с самыми большими военными бюджетами свои места также заняли Индия и Саудовская Аравия. Индия потратила на армию 81,4 млрд долларов из-за роста напряженности на границах страны с Пакистаном и КНР. Военные расходы Саудовской Аравии в прошлом году выросли на 16% и достигли 75 млрд долларов. Они составили 7,4% ВВП страны.

Борьба с российской агрессией привела к тому, что в Украине произошел самый высокий годовой прирост военных расходов, когда-то зафиксированный SIPRI. В 2022 году объем финансирования оборонной отрасли в стране достиг 44 млрд долларов, увеличившись на 640%. Военные расходы Украины составляют до 34% ВВП.

Ранее мы писали, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник сообщил, что Украине нужно в 10 раз больше помощи, чтобы остановить агрессию РФ в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Великобритания Китай Саудовская Аравия Война России против Украины
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой