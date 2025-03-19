Мир пережил самое жаркое десятилетие за всю историю: почему это опасно

2024 год побил температурный рекорд

В прошлом году температура на планете достигла самого высокого уровня за 175 лет наблюдений, превысив рекорд 2023 года. Кроме того, 2024-й стал первым годом, когда глобальные температуры превысили 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня (1850-1900 гг.). Ученые предостерегают, что это не означает окончательного перехода критических границ Парижского соглашения, но мы к ним приближаемся.

Главной причиной потепления являются рекордные уровни парниковых газов - углекислого газа, метана и закиси азота. Кроме того, этому способствовало явление Эль-Ниньо, повышающее температуру вод в восточной части Тихого океана.

Рост температуры океанов и уровня моря

От 90% избыточного тепла поглощается океанами, поэтому рост глобальной температуры неизбежно приводит к нагреву воды. Последние восемь лет подряд становились рекордными по уровню температур океана, а темпы их потепления за последние 20 лет более чем вдвое превысили показатели 1950-2005 гг.

Кроме того, уровень мирового океана растет все быстрее. Согласно отчету, с 1993 года его повышение ускорилось вдвое - с 2,1 мм в год (1993-2002 гг.) до 4,7 мм в год (2015-2024 гг.). Это приводит к затоплению прибрежных регионов, эрозии почв и засолению подземных вод.

Климатические катастрофы 2024 года

В прошлом году наибольшее за 16 лет количество людей было вынуждено покинуть свои дома из-за климатических катастроф. Тропические циклоны, наводнения, засухи и экстремальные погодные явления привели к масштабным перемещениям населения. Например, во время хаджа в Саудовской Аравии температура достигла 50 градусов Цельсия, что создало серьезные риски для паломников.

Также наблюдались массовые лесные пожары и засухи, которые вызвали продовольственные кризисы. В восьми странах по меньшей мере на миллион больше людей столкнулись с острой нехваткой пищи по сравнению с 2023 годом.

Призывы ученых к немедленным действиям

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отмечает, что ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса Цельсия еще возможно, но для этого нужно решительное действие мировых лидеров.

Профессор Австралийского национального университета Сара Перкинс-Киркпатрик заявила: "Мы больше не можем игнорировать тревожные сигналы. Каждый новый рекорд температуры - это напоминание, что изменения климата происходят из-за нас и без решительных действий ситуация будет только ухудшаться".

В то же время многие ученые выражают разочарование тем, что предупреждения о климатических рисках игнорируются. "Честно говоря, я не знаю, что еще делать. Возможно, писать об этом большими буквами или танцевать с этими фактами в TikTok?" - иронизирует климатолог Линден Ашкрофт.

Эксперты призывают правительства и бизнес действовать немедленно, иначе мир столкнется с еще более серьезными последствиями климатических изменений.