Мир находится под серьезнейшей угрозой со времен Холодной войны, - разведки США и Британии

Руководители ведущих исследований в мире отметили беспрецедентное количество угроз, с которыми сейчас сталкиваются их страны. По их словам, ныне международный мировой порядок находится под "угрозой, которую мы не видели со времен Холодной войны".

"ЦРУ и разведка Британии вместе противостоят напористой России и захватнической войне Путина в Украине. Мы видели, что это приближается, и смогли предупредить международное сообщество, чтобы все мы могли сплотиться в защиту Украины. Мы тщательно рассекретили некоторые из наших секретов как новую и эффективную часть этих усилий", - заявили главы МИ6 и ЦРУ.

Разведчики отметили, что их ведомства действуют вместе в противостоянии агрессии России и войне Путина против Украины.

"Придерживаться курса важнее, чем когда-либо. Путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины. Действия России являются грубым нарушением Устава ООН и мировых норм. Мы и в дальнейшем будем помогать нашим смелым, решительным партнерам из украинской разведки. Мы гордимся этим и восхищаемся стойкостью, инновационностью и энтузиазмом Украины", - говорится в их совместном заявлении.

Технологии в войне

В то же время руководители разведки отметили, что нынешняя война в Украине продемонстрировала влияние технологий на поле боя.

"Этот конфликт продемонстрировал, что технологии, примененные вместе с чрезвычайной храбростью и традиционным оружием, могут изменить ход войны. Война в Украине стала первой в своем роде, которая соединила программное обеспечение с открытым кодом с передовыми технологиями на поле боя... в таком невероятном темпе и масштабе. Больше всего, это подчеркнуло необходимость адаптации, экспериментов и инноваций", - добавили они.

Среди угроз авторы также упомянули Китай, который они назвали "главным разведывательным и геополитическим вызовом XXI века", и возрождение ИГИЛ.