Мир может обеспечить разблокировку украинских портов, усилив санции против РФ, - эксперт

Зерновое соглашение фактически легитимировало произвол России в Черном море, поэтому от этого формата нужно отказаться. Украина нуждается в разблокировании портов для экспорта всех видов продукции, а не только аграрной, и этого можно достичь, если украинские власти объединятся с миром и усилит санкционное давление на РФ.

"Мы через это соглашение в некоторой степени легитимировали право Российской Федерации блокировать торговлю Украины, ведь мир с пониманием отнесся к опасениям Российской Федерации, что могут везти военные грузы, и пошел ей навстречу. В этом риск - ведь РФ сознательно организовала такие проверки судов и так их использовала, чтобы минимизировать количество идущих в Украину судов. Фактически речь идет о легитимизации незаконных действий РФ в отношении Украины", - подчеркнул Каленков.

Он отметил: в такой ситуации Украина вместе с миром должна не идти на уступки агрессору и снова соглашаться на возобновление зернового соглашения, а требовать разблокирования портов для всех видов грузов.

"Наши партнеры говорят: вот, РФ опасается, что будет идти морем оружие. Что мы должны ответить? Если Россия хочет проверять наши суда – давайте будем проверять и российские суда. Тем более, что Россия перевозит по Черному морю в 10 раз больше грузов, чем Украина", – подчеркнул Каленков.

Он выразил убеждение, что если Россия грубо нарушает международные законы морской торговли, то мир в свою очередь должен ввести тотальный запрет морской торговли с РФ. А если третьи страны не поддерживают санкции – нужно налагать санкции на них, страховые компании, обслуживающие РФ, и прочее. И именно на это должна быть направлена работа украинской власти.

"Определенная работа по этому поводу ведется на уровне Министерства инфраструктуры. Но, к сожалению, этого недостаточно. Вопросы перевозок касаются не только Мининфраструктуры, но и Министерства экономики, Минобороны, Минэнерго. Поэтому нужно внимание со стороны правительства, создание координационного центра для решения вопроса свободного судоходства в Черном море. На политическом уровне наш президент Владимир Зеленский, уже делающий очень много сверхважных вещей и постоянно договаривающийся с нашими партнерами о помощи Украине, тоже может поднять вопрос вывоза из Украины экспорта морем с нашими партнерами", - отметил эксперт.

Напомним, Федерация работодателей транспорта Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе. Это даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.