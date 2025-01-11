Мир должен возобновить максимальное давление на Иран, - спецпредставитель Трампа

Агентство пишет, что сегодня Келлог прилетел в Париж, где посещает мероприятие иранских оппозиционеров. Как известно, иранская группа NRCI неоднократно призывала к свержению иранских властей. Спецпредставитель Трампа в свою очередь выступает там с речью.

"Это давление не только кинетическое , не только военная сила, но оно должно быть также экономическим и дипломатическим... Мы должны использовать слабость, которую мы сейчас видим. Надежда есть, поэтому должны быть и действия", - заявил он.

Келлог сказал, что возможность "изменить Иран к лучшему" есть, но эта возможность не будет длится вечно.

Последний раз спецпредставитель Трампа выступал на мероприятиях NRCI в ноябре, но его сегодняшнее присутствие в Париже говорит о том, что новая администрация США прислушивается к группе иранских оппозиционеров.

Однако остается неясным, воспользуется ли он своей поездкой в Париж, чтобы встретиться с французскими чиновниками и обсудить Украину.