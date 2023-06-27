Мир должен инвестировать в Украину, чтобы восстановить сектор здравоохранения

Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 привело к масштабному разрушению социальной и экономической инфраструктуры в стране, особенно в секторе здравоохранения.

По состоянию на сегодняшний день ВОЗ подтвердила более 1004 атак на сферу здравоохранения, в результате которых были повреждены или разрушены медицинские учреждения, включая больницы и аптеки, при этом погибли более 100 медицинских работников и еще десятки получили ранения.

Как мы видели своими глазами, в частности, во время недавних визитов на территории вблизи линии фронта и других пострадавших от войны зон, эти атаки оказали ощутимое влияние на доступ населения к основным медицинским услугам и лекарствам.

Несмотря на опустошение и продолжение войны, процесс восстановления и реконструкции в секторе здравоохранения Украины в полном разгаре. По данным национальных органов власти, на июнь частично или полностью отремонтировано более 600 поврежденных учреждений здравоохранения.

Однако остается много проблем, включая неотложную потребность в дополнительных ресурсах. Согласно совместному исследованию, проведенному правительством Украины, группой Всемирного банка, Европейской комиссией и ООН в феврале 2023 года, общий объем финансирования, необходимого для восстановления сектора здравоохранения, составит около 16,4 млрд долларов США. Только в этом году для удовлетворения срочных потребностей срочно потребовалось более 3,6 млн долларов США, и это было рассчитано еще до разрушения Каховской плотины, что значительно увеличило срочные потребности.

На прошлой неделе международное сообщество собралось на ежегодную Конференцию по восстановлению Украины в Лондоне. Учитывая перечисленное и для содействия обсуждению восстановления сектора здравоохранения страны представительство ВОЗ в Украине опубликовало новый материал.

В рамках этого материала мы посетили четыре вдохновляющих примера (частичного) восстановления и реконструкции на территориях, освобожденных от временного контроля российских военных, где имелись серьезные масштабы повреждений и разрушений.

Итог только одного из этих примеров свидетельствует о широте стоящих перед нами вызовов, а также о возможности построить нечто лучшее, чем было. (Здесь полный отчет со всеми четырьмя примерами (частичного) восстановления).

Аптечная сеть "Аптека 911" из Харьковской области, имеет 174 аптеки в городе и близлежащих населенных пунктах. Значительная часть этого региона находилась под российской военной оккупацией в течение нескольких месяцев после начала вторжения: вплоть до упорных боев с украинскими силами с середины мая до начала сентября 2022 года.

Однако с тех пор бомбардировки продолжают вызывать хаос, а также приводят к сотням жертв среди гражданского населения. По меньшей мере, 58 аптек сети были повреждены или уничтожены; двое работников погибли, а многие другие получили ранения.

После того как территория вернулась под украинский контроль — и, несмотря на перебои с электро- и водоснабжением, отоплением и путями поставок лекарств, — сеть использовала свои сбережения для финансирования восстановления и повторного открытия аптек. Сейчас во многих населенных пунктах эти восстановленные аптеки – единственный источник медицинской помощи, доступный местному населению.

Государство привлекло эту сеть к распространению лекарств для амбулаторного лечения в рамках государственной программы "Доступные лекарства", а также сеть стала каналом для направления гуманитарных поставок в регионы с высокой потребностью, учитывая собственный логистический потенциал и знание местных реалий.

Сеть также принимает участие в ряде инновационных подходов к ведению бизнеса, в частности, мобильной доставке лекарств, онлайн-консультациям для пациентов в недавно отвоеванных городах (которые во многих случаях из-за широкомасштабных повреждений не имеют работающих медицинских учреждений) и доставлении лекарств по почте.

Как подчеркивает этот случай с аптекой, отечественные украинские предприятия – наряду с государственным сектором и другими организациями – сыграли ключевую роль в восстановлении доступа к медицинской помощи в наиболее пострадавших от войны районах.

Это также иллюстрирует более широкую закономерность: многие инвестиции в восстановление и реконструкцию не привлекали внешних источников финансирования. Их осуществляли украинцы – люди на местах.

Для организаций, таких как эта аптека, единственным источником капитала для таких инвестиций являются собственные сбережения. Однако такие сбережения ограничены и будут истощаться все больше и больше, поскольку война затягивается. Соответственно, будут расти и потребности, поскольку война не демонстрирует никаких признаков ослабления.

Следовательно, чтобы украинский сектор здравоохранения в будущем продолжал восстановление, понадобится больше внешних инвестиций и других форм финансовой поддержки, в частности, от международных и благотворительных организаций и частного сектора.

Украина начала амбициозные реформы системы здравоохранения задолго до начала Россией полномасштабной войны. Эти реформы заложили базу, которая помогла системе выстоять эти 16 месяцев войны. Мир может и должен играть сейчас еще большую роль в поддержке восстановления сектора здравоохранения — ключевого столба способности Украины противостоять текущим вызовам и преодолевать их, строя лучшее будущее для своего стойкого народа.

Материал подготовлен совместно с д-ром Марком Гелловеллом, консультантом ВОЗ и профессором Эдинбургского университета и Екатериной Фищук, специалистом по разработке политик в сфере здравоохранения Бюро ВОЗ в Украине.