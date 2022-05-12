Свириденко розповіла про повну перебудову логістики по паливу: востаннє таке було у 40-х

При потребі бензину на травень в обсязі 120 тис. тонн в Україні є можливість забезпечити його наявність, водночас уряд працює над завезенням запасів для операторів ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко у Facebook .

Вона наголосила, що минулого року Україна імпортувала 82% від усього обсягу споживання пального. Імпорт здійснювався чотирма видами транспорту: автомобільним, залізничним, морським та трубопровідним.

З початком російського вторгнення структура імпорту радикально змінилася. З усіх доступних шляхів залишився автомобільний, але до війни він забезпечував лише 3% поставок.

"Ми активно переорієнтовуємо Україну на інші маршрути постачання. В результаті збільшили об'єми автоперевезення пального у травні до березня у 15 разів, залізничні та річкові - в 5 разів. Ці кроки дозволили гарантувати наявність пального на АЗС в березні-квітні. Проте у травні очікуємо значно більше споживання", - зазначила міністерка.

За її словами, востаннє логістичні проблеми такого масштабу Україна вирішувала у 1943-1944 рр.

Зараз Україна, серед іншого, працює над вузлами перевантаження на залізниці, а також будує нестандартні логістичні маршрути через порти Чорного моря, Балтики та Адріатики.

"Позитивні сигнали Україна отримала після енергетичного форуму в Варшаві. Є усі технічні можливості збільшити перевалку пального через Польщу з 60 до 200 тис. тонн на місяць", - інформувала Свириденко.