Свідка у справі Варченка відправили під домашній арешт

Печерський суд відправив Коваля під домашній арешт до 4 квітня

Владимира Коваля, свидетеля в "секс-скандале" с участием заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко, Печерский суд отправил под домашний арест до 4 апреля 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook написал сам Коваль.

"Суд, предсказуемо, удовлетворил ходатайство военных прокуроров в полном объеме. Судью не смутило ни то, что ходатайство не было рассмотрено в течении 72 часов (срок рассмотрения закончился в 09:29 субботы), ни то, что нет ни одного основания считать, что я могу скрываться от следствия (с момента вручения подозрения являлся на все допросы, даже те, о которых не был должным образом уведомлен, и все заседания суда, включая переносы, а с момента моего появления в деле, не покидал пределы Киева). То, что решение было известно заранее стало понятно уже после вопроса "прокурор, вы настаиваете на этом адресе?", - написал Коваль, добавив, что отбывать меру пресечения его отправили по адресу родителей, где он не живет уже четыре года.

Отметим, Коваля судил судья Белоцерковец, тот, который ранее избирал меры пресечения политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошко – еще одним фигурантам этого скандала.

"Выяснилось, что у судьи Белоцерковца в военной прокуратуре работает сын. Даже не знаю, связано это или нет, учитывая, что прокуроры так затягивали, ожидая именно этого судью", - написал Коваль.

Напомним, на днях Коваль рассказал в интервью СМИ, как якобы силовики сфабриковали дело в отношении политтехнолога Владимира Петрова из-за его расследовательской деятельности.

"Целью этого дела изначально было формирование любой доказательной базы на список конкретных фамилий с целью преследование как ряда политических оппонентов конкретных людей, так и конкретно Владимира Петрова в качестве мести за расследования "Школы коррупции" в отношении конкурсных комиссий ГБР, а также его профессиональную деятельность, не связанную с сутью этого производства", - заявляет Коваль.

По его словам, его задержали сотрудники Нацполиции и Военной прокуратуры. Чтобы выбить показания на Петрова, его били и угрожали знакомым. Позже его заставили подписать показания, сочиненные следователем.

"Это дело фабриковалось очень грубыми и грязными методами в атмосфере полнейшей безнаказанности и произвола, и связано это в первую очередь тому, что в деле отсутствует следствие, как таковое: прокуратура сама ведет "расследование" и сама же выполняет надзорную функцию за законностью своих действий. Именно это, а также ощущение поддержки и благосклонности верхов дает им возможность чувствовать себя свободно", - утверждает Коваль.

После этого признания Коваль из свидетеля стал подозреваемым, у него были проведены обыски.

"Прочитал 50 страниц подозрения о том как в неустановленное время, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, находясь в сговоре с неустановленными людьми, вовлекая неустановленных лиц, преследуя цели противоправного обогащения, осознавая преступный умысел, я мог совершить, повторно совершить, и снова совершить ряд уголовных преступлений, против круга обиженных и оскорбленных, подтвердивших следствию свои большие страдания от факта моего пребывания на свободе. Есть очень интересные фамилии страдальцев и фейковых общественных организаций, еще больше подтверждающих, кто за этим делом стоит, кто его закручивает и кто его двигает… Абсурдность дела зашкаливает настолько, что не удивлюсь если все придет к тому, что по указанию Владимира Петрова я ложусь спать, заказываю еду, а может быть по личному указанию Владимира Петрова даже родился", - написал Коваль.

Напомним, 7 ноября Наталья Бурейко, которая назвала себя студенткой, сообщила в Facebook об угрозах и домогательства со стороны якобы заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко. Мужчина якобы угрожал ей в соцсети Tinder. Сам Варченко заявил, что это "провокация". Женой Варченко является первая заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

Она заявила, что переписка с угрозами от ее мужа - "фейк" и провокация. По ее мнению, эта ситуация связана с ее профессиональной деятельностью. В этом деле обыскали политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко.

Позже им избрали меры пресечения. Их подозревают в организации скандала. Петров считает, что силовики сфабриковали дело против него из-за его расследований о преступлениях сотрудников силовых структур.