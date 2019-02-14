ru
ua

Свідок по справі екс-”беркутівців розказав про обставини смерті героя Небесної сотні


Свідок Корнійчук Віктор був учасником подій лютого у 2014 році і свідком смерті героя Небесної Сотні Щербанюка

В Святошинском райсуде Киева сегодня, 14 февраля, в деле против пяти экс- "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, свидетель рассказал об обстоятельствах смерти Александра Щербанюка. Соответствующее заявление свидетель Корнейчук Виктор сделал в ходе судовго заседания, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, свидетель Корнейчук Виктор был участником событий февраля в 2014 году и свидетелем смерти героя Небесной Сотни Щербанюка.

Щербанюк Александр был жителем города Черновцов. Погиб от пули снайпера в Киеве на улице Институтской со стороны "Октябрьского дворца" во время расстрела протестующих.

"Был очевидцем того, как Щербанюк получил ранения. Мы шли спокойно, никого не трогали и по нам начали стрелять. Тогда ранили молодого парня. Когда мы подошли ему помочь - начали по нам стрелять. И в этот момент Щербанюка ранили. Мы приехали с ним на Майдан 5 февраля. Почему вышли? Чтобы изменить что-то в стране и попали на такое сопротивление", - рассказал свидетель.

По его словам, Щербанюк упал, поэтому свидетель понял что он умер.

"Ему пуля попала в сердце. А вторая пуля его только ранила. Он упал влево в сторону от меня. Перед нами по аллее после этого были парни, человек 10. В противостояниях с силовиками я участия не принимал. Мы когда пришли на Институтскую, то двое человек в черной форме с желтыми повязками бежали вверх по Институтской. Теперь я уже знаю, кто тогда стрелял", - добавил свидетель.

Также сегодня заслушали еще одного свидетеля, который до Майдана начал заниматься общественным активизмом.

"Незадолго до начала Майдана в Харькове я организовывал акции протеста и занимался общественным активизмом. Уже 5 лет прошло. Майдан длился примерно три месяца. От одной формы общественного сопротивления к другой. Это не есть что-то одно. Все началось с убийства Нигояна, тогда активисты поняли, что их будут убивать", - рассказал свидетель Александр.

"Моя субъективная точка зрения заключается в том, что нас бы остановил переход сотрудников милиции на сторону протестующих", - сказал он.

Напомним, 11 октября в Святошинском райсуде Киева исследовали 123 эпизода по пострадавшим в деле против пяти экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства. В суде изложили доказательства того, что активист был убит со стороны, где стояла черная рота "Беркута".

На Філіппінах стався сильний землетрус "Челсі" розглядає кандидатуру Зідана на посаду головного тренера
Читати всі новини