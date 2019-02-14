Свідок по справі екс-”беркутівців розказав про обставини смерті героя Небесної сотні

Свідок Корнійчук Віктор був учасником подій лютого у 2014 році і свідком смерті героя Небесної Сотні Щербанюка

В Святошинском райсуде Киева сегодня, 14 февраля, в деле против пяти экс- "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, свидетель рассказал об обстоятельствах смерти Александра Щербанюка. Соответствующее заявление свидетель Корнейчук Виктор сделал в ходе судовго заседания, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, свидетель Корнейчук Виктор был участником событий февраля в 2014 году и свидетелем смерти героя Небесной Сотни Щербанюка.

Щербанюк Александр был жителем города Черновцов. Погиб от пули снайпера в Киеве на улице Институтской со стороны "Октябрьского дворца" во время расстрела протестующих.

"Был очевидцем того, как Щербанюк получил ранения. Мы шли спокойно, никого не трогали и по нам начали стрелять. Тогда ранили молодого парня. Когда мы подошли ему помочь - начали по нам стрелять. И в этот момент Щербанюка ранили. Мы приехали с ним на Майдан 5 февраля. Почему вышли? Чтобы изменить что-то в стране и попали на такое сопротивление", - рассказал свидетель.

По его словам, Щербанюк упал, поэтому свидетель понял что он умер.

"Ему пуля попала в сердце. А вторая пуля его только ранила. Он упал влево в сторону от меня. Перед нами по аллее после этого были парни, человек 10. В противостояниях с силовиками я участия не принимал. Мы когда пришли на Институтскую, то двое человек в черной форме с желтыми повязками бежали вверх по Институтской. Теперь я уже знаю, кто тогда стрелял", - добавил свидетель.

Также сегодня заслушали еще одного свидетеля, который до Майдана начал заниматься общественным активизмом.

"Незадолго до начала Майдана в Харькове я организовывал акции протеста и занимался общественным активизмом. Уже 5 лет прошло. Майдан длился примерно три месяца. От одной формы общественного сопротивления к другой. Это не есть что-то одно. Все началось с убийства Нигояна, тогда активисты поняли, что их будут убивать", - рассказал свидетель Александр.

"Моя субъективная точка зрения заключается в том, что нас бы остановил переход сотрудников милиции на сторону протестующих", - сказал он.

Напомним, 11 октября в Святошинском райсуде Киева исследовали 123 эпизода по пострадавшим в деле против пяти экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства. В суде изложили доказательства того, что активист был убит со стороны, где стояла черная рота "Беркута".