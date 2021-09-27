Свіжий рейтинг партій очолили "Слуга народу" та "Євросолідарність", - опитування

Серед тих, хто буде голосувати на виборах, 26,4% підтримають партію "Слуга народу". 19,1% - проголосують за "Європейську Солідарність".

Також ще три партії долають прохідний бар’єр до парламенту: за ОПЗЖ готові голосувати 12,7%, за "Батьківщину" - 10,3%, за партію "Сила і честь" - 7,7%.

Решта політичних сил не долають 5% бар’єр для проходження в парламент.

Згідно з результатами опитування більшість українців вважають, що події в країні йдуть у неправильному напрямку. 60,8% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку і лише 22,8% - вважають, що ситуація в державі складається у правильному напрямку.

Також 41,6% опитаних заявляють, що терпіти нинішнє становище в країні вже просто неможливо, а 41,5% - вважають, що жити стало важко, але можна терпіти, і лише 13% респондентів сказали, що все не так і погано в країні.

Крім цього, переважна більшість українців відчувають негативні емоції до нинішньої влади - 87,5% опитаних.

Зокрема, розчарування відчувають 44,1% українців, тривогу - 15,5%, відчай - 9,1%, байдужість - 8,2%, страх - 5,5%, ненависть - 5,2%. Лише 21,3% опитаних відчувають надію по відношенню до нинішньої влади в Україні, цікавість - 5,9%, а оптимізм - 5,7%, симпатизують українській владі на сьогоднішній день - 3,4% опитаних, відчувають впевненість - 2,5%, а гордість - 1,1%.

Загалом було опитано 2 тис. респондентів по всій країні, за виключенням Криму та непідконтрольних українській владі частин Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки 2,4%.